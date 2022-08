In sella alla sua bici, 60enne muore stroncato da un malore (Di lunedì 1 agosto 2022) Roncola di Treviolo. Tragedia alla Roncola di Treviolo. Nel pomeriggio di lunedì, un 60enne della frazione, Gianluigi Piazzalunga, è stato stroncato da un malore mentre percorreva, in sella alla sua bicicletta, il vialetto che dal centro sportivo conduce al parco, in riva al fiume Brembo, in via Bainsizza. L’uomo, che abita a poco più di 300 metri dalla zona, si è sentito male poco dopo aver lasciato la sua abitazione e a nulla sono serviti i soccorsi, tempestivi: si è accasciato, è stato rianimato con il defibrillatore, ma a nulla sono valsi i tentativi. Subito è stato trasportato all’interno della struttura sportiva, dove sono intervenuti un’ambulanza e a un’auto medica, anche ai carabienieri della stazione di Curno. Piazzalunga, molto conosciuto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Roncola di Treviolo. TragediaRoncola di Treviolo. Nel pomeriggio di lunedì, undella frazione, Gianluigi Piazzalunga, è statoda unmentre percorreva, insuacletta, il vialetto che dal centro sportivo conduce al parco, in riva al fiume Brembo, in via Bainsizza. L’uomo, che abita a poco più di 300 metri dzona, si è sentito male poco dopo aver lasciato la sua abitazione e a nulla sono serviti i soccorsi, tempestivi: si è accasciato, è stato rianimato con il defibrillatore, ma a nulla sono valsi i tentativi. Subito è stato trasportato all’interno della struttura sportiva, dove sono intervenuti un’ambulanza e a un’auto medica, anche ai carabienieri della stazione di Curno. Piazzalunga, molto conosciuto ...

