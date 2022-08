I rifiuti del mare diventano pezzi da museo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il progetto ideato da Enzo Suma ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'inquinamento dei mari: tra gli oggetti rinvenuti sulle spiagge della Puglia (ma non solo) ci sono flaconi di detersivo, confenzioni gelato e palloni. Alcuni di questi sono prodotti di cinquant'anni fa Leggi su wired (Di lunedì 1 agosto 2022) Il progetto ideato da Enzo Suma ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'inquinamento dei mari: tra gli oggetti rinvenuti sulle spiagge della Puglia (ma non solo) ci sono flaconi di detersivo, confenzioni gelato e palloni. Alcuni di questi sono prodotti di cinquant'anni fa

