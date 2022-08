Guenda Goria, dopo la triste operazione altre lacrime per lei: il motivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Guenda Goria ha ricevuto una sorpresa inaspettata e di fronte a questo gesto non è riuscita a trattenere le lacrime. Scopriamo di che cosa si tratta. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta nelle scorse ore ha pianto davanti a tutti. Ecco che cosa le è successo. Guenda-Goria-Altranotizia-(Fonte: Google)Guenda Goria non ha potuto nascondere le sue emozioni di fronte al regalo che le è stato fatto. Qualcuno di molto speciale per lei ha organizzato una sorpresa molto particolare. Guenda Goria, il pianto ininterrotto La bellissima pianista e attrice, nata dalla relazione tra il giornalista sportivo Amedeo Goria e la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, Guenda ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 agosto 2022)ha ricevuto una sorpresa inaspettata e di fronte a questo gesto non è riuscita a trattenere le. Scopriamo di che cosa si tratta. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta nelle scorse ore ha pianto davanti a tutti. Ecco che cosa le è successo.-Altranotizia-(Fonte: Google)non ha potuto nascondere le sue emozioni di fronte al regalo che le è stato fatto. Qualcuno di molto speciale per lei ha organizzato una sorpresa molto particolare., il pianto ininterrotto La bellissima pianista e attrice, nata dalla relazione tra il giornalista sportivo Amedeoe la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta,...

361_magazine : Guenda Goria commossa, spunta una speciale dedica - RealGossipland : Guenda Goria In fin di vita rinuncia al matrimonio. ECCO CHE COSA E' SUCCESSO - RealGossipland : Guenda Goria ancora a rischio, così è intervenuta sui social per raccontare cosa è successo. I DETTAGLI QUI… - zazoomblog : Guenda Goria come sta oggi dopo il ricovero e la replica agli hater - #Guenda #Goria #ricovero #replica - Novella_2000 : Guenda Goria svela come sta oggi dopo il ricovero in ospedale, poi replica agli hater (INTERVISTA) -