Governo: Conte, 'Draghi ha voluto mettere fine ad esperienza' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "E' evidente che il premier Draghi, dal suo discorso, dalla postura che ha avuto in Parlamento, avesse deciso di mettere fine a questa esperienza di Governo". Lo ribadisce il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di 'Effetto estate' su Radio24.

