Finale a sorpresa per Mertens? Un ex capitano azzurro “lo chiama” (Di lunedì 1 agosto 2022) L’avventura di Dries Mertens con il Napoli è ufficialmente giunta al termine. Ciro e la società non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per il rinnovo, lasciando così il belga libero di scegliere il proprio futuro. Se ne va dunque il bomber all-time del Napoli, colui che ha riscritto la storia azzurra realizzando 148 reti e 90 assist, senza però mai ricevere il saluto che avrebbe meritato dopo essere entrato negli annali del club. FOTO: Getty – Napoli MertensDa quando il suo addio è diventato ufficiale (anche da prima, in realtà) si è manifestato l’interesse di diverse squadre. Su tutte, quella ad aver mosso i passi più concreti è stata la Salernitana, che ancora oggi sarebbe in forte pressing. Come racconta Tuttosport, infatti, il patron Iervolino avrebbe offerto a Mertens un contratto annuale da 3,5 milioni, con ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) L’avventura di Driescon il Napoli è ufficialmente giunta al termine. Ciro e la società non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per il rinnovo, lasciando così il belga libero di scegliere il proprio futuro. Se ne va dunque il bomber all-time del Napoli, colui che ha riscritto la storia azzurra realizzando 148 reti e 90 assist, senza però mai ricevere il saluto che avrebbe meritato dopo essere entrato negli annali del club. FOTO: Getty – NapoliDa quando il suo addio è diventato ufficiale (anche da prima, in realtà) si è manifestato l’interesse di diverse squadre. Su tutte, quella ad aver mosso i passi più concreti è stata la Salernitana, che ancora oggi sarebbe in forte pressing. Come racconta Tuttosport, infatti, il patron Iervolino avrebbe offerto aun contratto annuale da 3,5 milioni, con ...

Pasquale_tw : Questo era un vero POV, prima che questa parola venisse usata a cazzo per ogni stronzata. Con finale a sorpresa qui… - FortniteLeaksY2 : Solo un vero detective tra voi riuscirà a trovare la frase finale per accedere a una sorpresa speciale?? Chi tra vo… - Benny13581610 : @lattealplutonio Ma dai chi finale a sorpresa - eleitaliana : La finale dell'Europeo femminile la fanno al pomeriggio mentre quella dei maschi l'hanno fatta la sera . Non ne son… - S812Carlito : 66) Alan Bennett 'La sovrana lettrice' La tardiva e inaspettata passione della Regina Elisabetta per i libri port… -