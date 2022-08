Dopo averlo criticato il Pd si schiaccia sul populismo (Di lunedì 1 agosto 2022) Si è stati anni a parlare del populismo grillino e di quello leghista. Di saggi contro beceri. Si è speso fiumi di inchiostro nello stigmatizzare proposte vuote e slogan dei partiti populisti. Parte della stampa ha descritto il Pd come unico argine alla deriva del sistema politico e, alla fine, eravamo quasi convinti che fosse vero. Eppure, guardando alla segreteria Letta il quadro che ci viene restituito è implacabile ed evidenzia non solo una deriva populista - ovvio, a sinistra - dei dem, ma anche una sgangherata strategia politica che rischia di lasciare Enrico Letta al palo. Il segretario ha infatti dapprima difeso con le unghie e con i denti il governo Conte, attaccando ferocemente Matteo Renzi per la scelta di farlo cadere. Poi, come se niente fosse, è diventato più draghiano di Draghi, teorizzando al contempo il «campo largo». Un'alleanza che sarebbe dovuta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Si è stati anni a parlare delgrillino e di quello leghista. Di saggi contro beceri. Si è speso fiumi di inchiostro nello stigmatizzare proposte vuote e slogan dei partiti populisti. Parte della stampa ha descritto il Pd come unico argine alla deriva del sistema politico e, alla fine, eravamo quasi convinti che fosse vero. Eppure, guardando alla segreteria Letta il quadro che ci viene restituito è implacabile ed evidenzia non solo una deriva populista - ovvio, a sinistra - dei dem, ma anche una sgangherata strategia politica che rischia di lasciare Enrico Letta al palo. Il segretario ha infatti dapprima difeso con le unghie e con i denti il governo Conte, attaccando ferocemente Matteo Renzi per la scelta di farlo cadere. Poi, come se niente fosse, è diventato più draghiano di Draghi, teorizzando al contempo il «campo largo». Un'alleanza che sarebbe dovuta ...

loris_assi : RT @OptaPaolo: 1/8 - Charles Leclerc è salito sul podio soltanto in una delle ultime 8 gare di F1, dopo averlo centrato in quattro delle pr… - gervasoni1968 : RT @tempoweb: Dopo averlo criticato il Pd si schiaccia sul populismo #1agosto @BenedettaFrucci - purposelili : Comunque chi glielo dice alla me 14enne che 12 anni dopo averlo scoperto per caso su MTV avrebbe visto Justin dal v… - asfallingsnow : @Hunnieskyx @GenshinImpact Io Xiao manco lo volevo pullare, però mi serviva un carry e un mio amico mi ha convinto… - tempoweb : Dopo averlo criticato il Pd si schiaccia sul populismo #1agosto @BenedettaFrucci -