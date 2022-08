De Maggio | “Meret meglio di Navas Gol Maiorca? Guardate Mario Rui”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 1 agosto 2022) In casa Napoli si cerca un portiere che possa essere alla pari o superiore ad Alex. L’estremo difensore italiano si è preso una dose di critiche importante in queste ultime settimane. C’è chi ha evidenziato un suo errore nella partita Napoli-Adana sul rigore per la squadra turca, chi invece non gli ha perdonato l’errore in Napoli-. Ecco perché cresce sempre di più sulla titolarità diper la prossima stagione, con il Napoli che vuole Kepa dal Chelsea ma segue anche Keylordel PSG, due giocatori che hanno un ingaggio molto alto. Sulla questione portiere interviene anche Valter Deche a Radio Goal dice: “Io credo chesia un portiere di grande qualità, nonostante in questo momento abbia molti denigratori. Secondo me sul gol preso contro il ...