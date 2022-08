Como | Fabregas | “Qui per progetto e non per soldi Prometto la Serie A”

GoalItalia : ?? UFFICIALE?? È tutto vero, l'impossibile diventa possibile: Cesc #Fabregas è un nuovo giocatore del @Como_1907, in… - FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - DiMarzio : .@Como_1907, @cesc4official si presenta: 'Sono qui per vincere. L'obiettivo è conquistare la promozione in Serie A' - infoitsport : Fabregas, voglio riportare il Como in Serie A - cristian90ax : RT @FBiasin: Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. -

I titoli della giornata però sono tutti per il. È ufficiale l'arrivo di Cesc, ma i lombardi non vogliono fermarsi allo spagnolo. Tanti gli interessi: da Raul Moro della Lazio a Pedro ...Cori, sciarpe, bandiere e tanto entusiasmo: così i tifosi delhanno accolto Cescdavanti allo stadio Sinigaglia. Il 35enne centrocampista, che con la Spagna ha vinto due Europei e il Mondiale nel 2010, è il grande colpo estivo del club lariano e in ...Una trattativa lunga ed estenuante, alla fine il Como ce l’ha fatta e, in vista del prossimo campionato di Serie B, ha ingaggiato il centrocampista spagnolo classe ’87 Cesc Fabregas, ex Arsenal, Barce ...Cesc Fabregas è un nuovo calciatore del Como, il club cadetto ha piazzato un colpo incredibile per la categoria. Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore di livello altissimo in gr ...