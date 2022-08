Candidature | il Pd salernitano propone 15 nomi | ecco di chi si tratta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Direzione Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno ha approvato all’unanimità la lista delle proposte di candidatura per le Elezioni Politiche del 25 Settembre da sottoporre al Commissario regionale Francesco Boccia. L’organismo provinciale, riunito in modalità mista, ha individuato un elenco di candidati autorevoli, competenti, appassionati, per puntare ad una grande affermazione tanto nei Collegi Uninali quanto nella lista Proporzionale. Alle prossime elezioni il PD punta a confermare il suo ruolo guida in Provincia di Salerno al servizio del Territorio e delle Nostre Comunità. Si indica di seguito la lista approvata: Piero De Luca, Deputato XVIII Legislatura e Vice Capogruppo PD Camera dei Deputati; Eva Avossa, Deputata XVIII Legislatura; Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Giunta Regionale ...