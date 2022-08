Calenda “Con una coalizione così ci facciamo ridere dietro”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita”. Lo dice Carlo, leader di Azione, intervistato dal Corriere della Sera. Nella, afferma il leader di Azione, ci sono “persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D’Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questasta diventando una roba improponibile: ci. Non vinceremo mai”. Secondo, Letta, “dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni, sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana. ...