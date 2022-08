Aegerter finge l’infortunio per evitare la rimonta in classifica di Baldassari: “Ha cercato di rubare” (Di lunedì 1 agosto 2022) Dominique Aegerter si è reso protagonista di un gesto antisportivo nel Mondiale Supersport. Il pilota svizzero, detentore del titolo e leader del campionato, ha simulato un infortunio durante la gara di Most, in Repubblica Ceca, costringendo gli stewart a esporre la bandiera rossa e fermare la competizione. Il motivo di questa azione è semplice: il suo principale rivale nella corsa al titolo Lorenzo Baldassari, distante 64 punti, stava approfittando dei problemi avuti da Aegerter coinvolto in una caduta al primo giro di gara 1. Lo svizzero vedendo minacciata la sua leadership ha finto l’infortunio dichiarando ai soccorritori di essere dolorante in varie parti del corpo. Di conseguenza, il pilota della Ten Kate è stato dichiarato “unfit” per gara 2. Il referto, però, è stato completamente capovolto domenica 31 luglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Dominiquesi è reso protagonista di un gesto antisportivo nel Mondiale Supersport. Il pilota svizzero, detentore del titolo e leader del campionato, ha simulato un infortunio durante la gara di Most, in Repubblica Ceca, costringendo gli stewart a esporre la bandiera rossa e fermare la competizione. Il motivo di questa azione è semplice: il suo principale rivale nella corsa al titolo Lorenzo, distante 64 punti, stava approfittando dei problemi avuti dacoinvolto in una caduta al primo giro di gara 1. Lo svizzero vedendo minacciata la sua leadership ha fintodichiarando ai soccorritori di essere dolorante in varie parti del corpo. Di conseguenza, il pilota della Ten Kate è stato dichiarato “unfit” per gara 2. Il referto, però, è stato completamente capovolto domenica 31 luglio ...

