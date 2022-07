WWE | Triple H elogia Logan Paul dopo il suo match di SummerSlam

(Di domenica 31 luglio 2022)è passato agli archivi con molta carne al fuoco. Tra i varidella serata, quello trae The Miz. Si trattava del primoin singolo del pugile e star di YouTube,che a WrestleMania 38 aveva lottato in tag team proprio con l’”A-Lister” destando ottime impressioni. In molti hanno mostrato apprezzamento per le sue abilità sul ring e anche ieri sera non ha deluso regalando ai fan una bella prestazione con tanto di splash sul tavolo di commento e vittoria utilizzando proprio la migliore arma dell’avversario, ossia la “Skull Crashing Finale”.La WWE ha messo sotto contrattocredendo nelle sue abilità. Ieri ...

H sarà a capo del team creativo in WWE. A comunicarlo è stata la WWE poche ora fa con una nota stampa in cui veniva spiegato che, oltre al ruolo di EVP of Talent Relations, Paul Levesque. Sua figlia Stephanie era stata nominata CEO ad interim, mentre Triple H è tornato a ricoprire la carica di EVP of Talent Relations. Il nuovo supervisore creativo della WWE, Triple H ha parlato della sua prima settimana con questo nuovo ruolo e ha spiegato come tutto ciò è stato portato avanti dalla federazione. Dakota Kai è tornata in WWE e l'ha fatto solamente grazie alle convincenti parole di Triple H, che l'ha portata ad apparire a SummerSlam.