WWE SummerSlam 2022 | vincitori e vinti dello show più caldo dell’anno

(Di domenica 31 luglio 2022) La cornice fantastica della Nissan Arena ( Nashville, Tennessee) ha cullato l’evento piùdel wrestling a stelle e strisce. La WWE ha mandato sotto ai riflettori il pay-per-viewche ha visto calcare il ring diversi campioni della Federazione. C’era grande attesa per il nuovo scontro tra il campione indiscusso Roman Reigns e Brock Lesnar, pronto al nuovo assalto all’alloro. In gioco, però, c’erano anche le altre cinture di casa Stamford. Ma cosa è successo nella nottata italiana appena andata in archivio? WWE: Roman Reigns batte ancora una volta Brock Lesnar e resta campione indiscusso della Federazione Ecco tutti i risultati registrati nella nottata italiana ed inerenti ad uno degli appuntamenti del wrestling WWE più attesi ...

TSOWrestling : Ecco tutte le notizie emerse nella grande notte di #SummerSlam! #TSOW // #TSOS // #WWE - PJBburn13 : Bravo, @wwe. Bravo. #summerslam - TheCrowARG10 : Esto fue demasiado surrealista jsjsjsjsjs #SummerSlam - TSOWrestling : ....ANDIAMO A COMANDARE! #TSOW // #TSOS // #WWE // #SummerSlam - zazoomblog : WWE SummerSlam 2022 tutti i risultati in diretta - #SummerSlam #tutti #risultati #diretta -

Negli Stati Uniti tutta lacompreso, viene invece trasmessa dalla piattaforma Peacock TV. Hell in a Cell 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rhodes vs Rollins III I RITORNI ...A pochi giorni di distanza da2022 , l'evento più importante dell'anno in casa, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la SmackDown Women's Champion Liv Morgan . Da NXT al main roster, il suo percorso sul ring è ...