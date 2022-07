Un posto al sole, anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022: una terribile notizia per Rossella (Di domenica 31 luglio 2022) Rossella Graziani sarà tre le grandi protagoniste della nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, come segnalano le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022. La giovane dottoressa dovrà non solo fronteggiare il malumore di Corrado per la sua decisione di prendere tempo prima di andare a convivere, ma anche l'arrivo di una bruttissima notizia. Intanto, Raffaele proverà ad organizzare una cena speciale per Ornella, ma la situazione tra loro sarà ancora molto tesa a causa di Elvira. In seguito, mastro Peppe e Giulia si incontreranno di nuovo al parco e mentre l'uomo proverà ad essere gentile con lei, la Poggi sarà fredda e distaccata. Dal canto suo, Micaela suggerirà a Niko di tornare a Maratea da Jimmy, ma Serena inizierà ad avere dei sospetti sul conto della ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 31 luglio 2022)Graziani sarà tre le grandi protagoniste della nuova settimana di programmazione di Unal, come segnalano ledal 1° al 5. La giovane dottoressa dovrà non solo fronteggiare il malumore di Corrado per la sua decisione di prendere tempo prima di andare a convivere, ma anche l'arrivo di una bruttissima. Intanto, Raffaele proverà ad organizzare una cena speciale per Ornella, ma la situazione tra loro sarà ancora molto tesa a causa di Elvira. In seguito, mastro Peppe e Giulia si incontreranno di nuovo al parco e mentre l'uomo proverà ad essere gentile con lei, la Poggi sarà fredda e distaccata. Dal canto suo, Micaela suggerirà a Niko di tornare a Maratea da Jimmy, ma Serena inizierà ad avere dei sospetti sul conto della ...

