Ucraina: Mosca aprirà prigione Olenivka a esperti Onu e Croce Rossa (Di domenica 31 luglio 2022) Mosca, 31 lug.(Adnkronos) - Mosca ha invitato 'ufficialmente' esperti delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa a visitare la prigione di Olenivka dove in un'esplosione sono morti almeno 50 prigionieri di guerra Ucraina. Lo scrive l'agenzia Tass riportando le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo. Nel testo si sottolinea "l'interesse della Federazione russa a condurre un'indagine obiettiva" sull'incidente di Olenivka. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022), 31 lug.(Adnkronos) -ha invitato 'ufficialmente'delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale dellaa visitare ladidove in un'esplosione sono morti almeno 50 prigionieri di guerra. Lo scrive l'agenzia Tass riportando le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo. Nel testo si sottolinea "l'interesse della Federazione russa a condurre un'indagine obiettiva" sull'incidente di

Agenzia_Ansa : Un prete del patriarcato di Mosca ha tentato di colpire un rappresentante della Chiesa ucraina con la croce che por… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - singerel : RT @Gianl1974: La CNN, citando fonti ufficiali sudanesi, scrive che la Russia ha costruito un intero schema per saccheggiare la ricchezza d… - TheHunter_68 : RT @Agenzia_Ansa: Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone armato lo Stato maggiore russo in Crimea, 5 feriti -