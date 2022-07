Sinner - Alcaraz è finale Zeppieri sfiora l'impresa - Sport - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Giulio Zeppieri, 20 anni, è attualmente al numero 168 del ranking Atp UMAGO (Croazia) Jannik Sinner raggiunge Carlos Alcaraz nella finale del "Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 dotato di un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Giulio, 20 anni, è attualmente al numero 168 del ranking Atp UMAGO (Croazia) Jannikraggiunge Carlosnelladel "Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 dotato di un ...

josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - PaoloCond : Alcaraz resta un fenomeno, ma quest’anno ha perso da Berrettini (Australia), Sinner (Wimbledon) e Musetti (oggi ad… - cagliarilivemag : Sinner batte Agamenone, in finale a Umago contro Alcaraz - TennisWorldit : Sarà una partita a scacchi': Jannik Sinner pronto alla super sfida con Carlos Alcaraz: L'altoatesino si concentra s… - TomokoFukuda4 : RT @Eurosport_IT: Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo spagnolo… -