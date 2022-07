Santoro chiama Conte Il partito anti-Nato pronto per le elezioni L' America e Draghi i nemici ideologici

AlexPetite8 : RT @MEcosocialista: #Santoro fonda un partito? Bene, si chiama #Democrazia ed è un fuoriclasse. Buona fortuna e quando vedremo il program… - armandopix : RT @MEcosocialista: #Santoro fonda un partito? Bene, si chiama #Democrazia ed è un fuoriclasse. Buona fortuna e quando vedremo il program… - JackTerron : #Santoro dice di voler fondare un partito per ridare rappresentanza alle persone di sinistra. e poi? e poi si allea… - cocodrill3 : RT @MEcosocialista: #Santoro fonda un partito? Bene, si chiama #Democrazia ed è un fuoriclasse. Buona fortuna e quando vedremo il program… - libellula58 : RT @MEcosocialista: #Santoro fonda un partito? Bene, si chiama #Democrazia ed è un fuoriclasse. Buona fortuna e quando vedremo il program… -

Domani

... hanno raccolto poco più dell'uno per cento, poi hanno divorziato) a cui si è aggiunto DeMa, il movimento che sicome il suo leader. Italiapronto a candidarsi con una lista della pace ...Tra gli ex partiti di governo,critica Renzi, 'un politico goffo e maldestro' e Salvini, ... ma è meno severo con Berlusconi, che 'sel'ambasciatore russo non è un attentato. Conosco ... Il corteggiato speciale Santoro frena, il partito che non c’è non ci sarà De Magistris sarà «il capo politico» di Up. E per lui imbarcare Michele Santoro, che da tempo promette di mettere su un «partito pacifista», sarebbe un colpaccio.Intervista al giornalista televisivo: "Qualunque cosa succeda il 25 settembre, io dal giorno dopo andrò avanti comunque".