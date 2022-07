Reazione a Catena, i Monelli nella bufera sul web: sono raccomandati? (Di domenica 31 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Reazione a Catena, i Monelli vincono una cifra record ma sui social è protesta: i fan del programma non ci stanno, come mai? Su Twitter si sCatenano le polemiche. Il quiz show condotto da Marco Liorni sta riscuotendo un successo grandioso, come accaduto già negli scorsi anni, tanto che la Rai ha preso una decisione Leggi su youmovies (Di domenica 31 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies., ivincono una cifra record ma sui social è protesta: i fan del programma non ci stanno, come mai? Su Twitter si sno le polemiche. Il quiz show condotto da Marco Liorni sta riscuotendo un successo grandioso, come accaduto già negli scorsi anni, tanto che la Rai ha preso una decisione

