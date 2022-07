Ragazze attraversano i binari | uccise da un treno La tragedia a Riccione

(Di domenica 31 luglio 2022). Due, ancora non identificate, sono state investite eda unAlta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini diretto...

fanpage : ??È accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di att… - nuova_venezia : Attraversano i binari, 2 ragazze investite e uccise da un treno a Riccione - mattinodipadova : Attraversano i binari, 2 ragazze investite e uccise da un treno a Riccione - CorriereAlpi : Attraversano i binari, 2 ragazze investite e uccise da un treno a Riccione - Ansa_ER : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… -

TGCOM

Due, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime ..."Sono sconcertato dagli abusi che i rifugiati e i migranti devono affrontare mentreil ... la tratta a scopo di sfruttamento sessuale riguarda il 72% delle bambine evittime, ... Riccione, attraversano i binari: due ragazze investite e uccise dal treno E' successo questo mattina intorno alle 7. Le due giovani sono arrivate in stazione e sono state viste barcollare ...RICCIONE - Dramma a Riccione. Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla ...