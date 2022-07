Psg-Nantes | Supercoppa francese 2022 Kombouarè scherza con Neymar | “Adesso difendi pure?” VIDEO

(Di domenica 31 luglio 2022) Divertente siparietto a inizio partita in Psg-, finale di, trae il tecnico dei Canarini. Dopo poco più di due minuti dal fischio di inizio, il brasiliano del Psg ripiega in pressing su un avversario e lo chiude in rimessa laterale. Il tutto proprio dalle parti di, che sorridendo chiede con ironia a: “?” LA CRONACA DEL MATCH PAGELLE E TABELLINO PSG-: HIGHLIGHTS E GOL () ILSportFace.

SquawkaNews : PSG XI: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar. Nante… - DiMarzio : Il @PSG_inside batte il @FCNantes e vince la Supercoppa di Francia - AnnanAdra : RT @SkySport: ULTIM'ORA #CALCIO SUPERCOPPA DI FRANCIA AL #PSG: NANTES BATTUTO 4-0 #PsgFcn #TDC2022 #SkySport - MilanNewsit : Supercoppa Francese, poker PSG sul Nantes: Diallo rimane a guardare in panchina - AnnanAdra : RT @DiMarzio: Il @PSG_inside batte il @FCNantes e vince la Supercoppa di Francia -

Le pagelle e il tabellino di4 - 0 , match valevole per la Supercoppa francese 2022. A Tel Aviv arriva la netta vittoria degli uomini di Galtier, trascinati dalle proprie stelle Messi e Neymar. Una prestazione di ...La partitadi Domenica 31 luglio 2022 in diretta: apre le marcature Messi, doppietta per Neymar, in mezzo Ramos LIPSIA - Domenica 31 luglio alle 20:30, allo Stadio Bloomfield di Tel Avic,e ...Il Psg vince la Supercoppa: Neymar incontenibile Il Paris Saint-Germain preme sull'acceleratore e sfiora il gol del vantaggio al 5' con una conclusione di Hakimi, parata ottimamente dall'ex portiere ...Supercoppa di Francia 2022, il video con highlights e gol di Psg-Nantes 4-0: trionfo dei parigini, doppietta di Neymar e gol di Messi ...