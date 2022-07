Provedel Lazio, affare in chiusura: l’agente oggi a Formello (Di domenica 31 luglio 2022) Quasi fatta per l’arrivo di Ivan Provedel alla Lazio: l’agente del portiere oggi a Formello per trovare la fumata bianca La Lazio non è mai stata così vicina a Ivan Provedel. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’agente del portiere oggi è stato a Formello per chiudere con il club biancoceleste. Il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto per 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Lo Spezia vorrebbe chiudere entro stasera la cessione del suo attuale portiere per poi accelerare la trattativa per l’arrivo di Dragowski per non rischiare di perderlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Quasi fatta per l’arrivo di Ivanalladel portiereper trovare la fumata bianca Lanon è mai stata così vicina a Ivan. Stando a quanto riferito da Sky Sport,del portiereè stato aper chiudere con il club biancoceleste. Il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto per 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Lo Spezia vorrebbe chiudere entro stasera la cessione del suo attuale portiere per poi accelerare la trattativa per l’arrivo di Dragowski per non rischiare di perderlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

