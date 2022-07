Politiche 2022, Malandrino (FI): «Rimango fedele ai miei ideali. Non lascio il partito» (Di domenica 31 luglio 2022) di Arturo Calabrese Tra i partiti che maggiormente stanno avendo ripercussioni per le prossime elezioni Politiche vi è Forza Italia. La realtà creata da Silvio Berlusconi, che tanto ha influito sulle vicende italiane dal 1994 ad oggi, sta perdendo pezzi importanti. Chi rimane fermo al suo posto, convinto delle idee e delle ideologie, è Emilio Malandrino, responsabile cittadino di Forza Italia per Agropoli. Dottor Malandrino, Lei rimane con Forza Italia? “Certo. Ho abbracciato il progetto fin dal primo momento e fin da subito ho creduto in ciò che erano gli obiettivi del presidente Berlusconi, molti dei quali raggiunti. Oggi la situazione sicuramente non è delle migliori perché vedere elementi forti del partito andare fa male. Fa male perché è come lasciare compagni di viaggio coi quali tanto è stato fatto e creato. A ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 luglio 2022) di Arturo Calabrese Tra i partiti che maggiormente stanno avendo ripercussioni per le prossime elezionivi è Forza Italia. La realtà creata da Silvio Berlusconi, che tanto ha influito sulle vicende italiane dal 1994 ad oggi, sta perdendo pezzi importanti. Chi rimane fermo al suo posto, convinto delle idee e delle ideologie, è Emilio, responsabile cittadino di Forza Italia per Agropoli. Dottor, Lei rimane con Forza Italia? “Certo. Ho abbracciato il progetto fin dal primo momento e fin da subito ho creduto in ciò che erano gli obiettivi del presidente Berlusconi, molti dei quali raggiunti. Oggi la situazione sicuramente non è delle migliori perché vedere elementi forti delandare fa male. Fa male perché è come lasciare compagni di viaggio coi quali tanto è stato fatto e creato. A ...

Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - fattoquotidiano : Gentile Enrico Letta, avendo lei deciso di perdere convintamente, e perché no, serenamente, le prossime elezioni po… - ilpost : Da lunedì primo agosto il Post seguirà la campagna elettorale per le elezioni politiche con una #newsletter quotidi… - cristajani : Nei prossimi anni le politiche per il lavoro dovranno fronteggiare 3 grandi nodi: il declino demografico, i salari… - ilgattoromy1 : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Riccardo Ricciardi (M5S): 'A differenza degli altri noi abbiamo un programma serio e un leade… -