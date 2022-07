Paper Girls: dalla serie tv alla splendida Graphic Novel di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang (Di domenica 31 luglio 2022) Amicizia, viaggi nel tempo e un fumetto rivelazione: scopriamo da dove arriva Paper Girls, la nuova serie Prime Video tratta da un'imperdibile Graphic Novel. In Italia in sei volumi editi da Bao Publishing. Sarà che sono loro (o almeno una buona parte) i principali fruitori, sarà che le nuove generazioni hanno decisamente molto da dire che, complici le infinite possibilità della distribuzione streaming, oggi sono innumerevoli i prodotti che hanno come target i teen-ager. Un target che, però, vista la qualità medio-alta di alcune serie, non è di esclusivo impatto, tanto che spesso i prodotti teen sono ben apprezzati anche da un pubblico più maturo. Tra queste, in ordine di arrivo, c'è Paper Girls, serie in sette episodi targata Prime ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 luglio 2022) Amicizia, viaggi nel tempo e un fumetto rivelazione: scopriamo da dove arriva, la nuovaPrime Video tratta da un'imperdibile. In Italia in sei volumi editi da Bao Publishing. Sarà che sono loro (o almeno una buona parte) i principali fruitori, sarà che le nuove generazioni hanno decisamente molto da dire che, complici le infinite possibilità della distribuzione streaming, oggi sono innumerevoli i prodotti che hanno come target i teen-ager. Un target che, però, vista la qualità medio-alta di alcune, non è di esclusivo impatto, tanto che spesso i prodotti teen sono ben apprezzati anche da un pubblico più maturo. Tra queste, in ordine di arrivo, c'èin sette episodi targata Prime ...

hellovaldez : Ma c'è qualcuno che sta guardando paper girls? Non vedo nessuno commentare in tl, a me sta piacendo tanto ma non po… - IGNitalia : La cornice fantascientifica non sarà entusiasmante, eppure la serie tratta dal fumetto di Brian K. Vaughan e Cliff… - jinguangyahoe : paper girls mi sta piacendo ma creano questi momenti di tensione dal nulla e li smontano subito ?? - DepthsofRuby : Qualcun* ha visto Paper Girls? Com’è? - blogcupoftea : Paper Girls: una serie fantascientifica che vi farà sognare -