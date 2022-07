Papa Francesco: “Servirsi della ricchezza sì, servirla no: è offendere Dio” (Di domenica 31 luglio 2022) Città del Vaticano – “Servirsi delle ricchezze sì; servire la ricchezza no: è idolatria, è offendere Dio”. Dopo la lunga settimana in Canada (leggi qui), Papa Francesco torna ad affacciarsi su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. Il sole rovente non ferma fedeli e turisti (circa 12mila oggi) richiamati nella Capitale per ascoltare le parole del Pontefice. Prendendo spunto dall’odierna pagina del Vangelo, Bergoglio incentra tutta la sua riflessione sulla cupidigia, ovvero, spiega, “l’avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi”. Il Papa la definisce “una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai: vuole sempre di più, e solo per sé”. Ma così facendo “non è più libero: è attaccato, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 31 luglio 2022) Città del Vaticano – “delle ricchezze sì; servire lano: è idolatria, èDio”. Dopo la lunga settimana in Canada (leggi qui),torna ad affacciarsi su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. Il sole rovente non ferma fedeli e turisti (circa 12mila oggi) richiamati nella Capitale per ascoltare le parole del Pontefice. Prendendo spunto dall’odierna pagina del Vangelo, Bergoglio incentra tutta la sua riflessione sulla cupidigia, ovvero, spiega, “l’avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi”. Illa definisce “una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai: vuole sempre di più, e solo per sé”. Ma così facendo “non è più libero: è attaccato, ...

