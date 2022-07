MLS – Insigne sbaglia il rigore decisivo per Toronto – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) In MLS nella notte si è giocata la partita tra New England Revolution e Toronto, Lorenzo Insigne ha sbagliato un rigore. decisivo l’errore dal dischetto dell’ex giocatore del Napoli che al minuto 81 si è presentato a calciare il penalty che poteva dare i tre punti alla sua formazione. L’attaccante italiano ha incrociato il tiro con il destro, ma ha trovato la risposta del portiere Petrovic. Insomma deludente la prestazione del numero 24 che dopo il bellissimo assist a Bradley di tacco, ha dovuto fare i conti con questo errore. Il rigore non segnato da Insigne condanna il Toronto al pareggio contro New England Revolution, con la partita che è terminata sullo 0-0. Il club canadese nonostante il grande calciomercato con l’acquisto di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) In MLS nella notte si è giocata la partita tra New England Revolution e, Lorenzohato unl’errore dal dischetto dell’ex giocatore del Napoli che al minuto 81 si è presentato a calciare il penalty che poteva dare i tre punti alla sua formazione. L’attaccante italiano ha incrociato il tiro con il destro, ma ha trovato la risposta del portiere Petrovic. Insomma deludente la prestazione del numero 24 che dopo il bellissimo assist a Bradley di tacco, ha dovuto fare i conti con questo errore. Ilnon segnato dacondanna ilal pareggio contro New England Revolution, con la partita che è terminata sullo 0-0. Il club canadese nonostante il grande calciomercato con l’acquisto di ...

