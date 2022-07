LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marta Bertoncelli in finale nella C1! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: 84 centesimi di ritardo al primo intermedio 11.40: Tanti errori nella parte centrale per Martina Satkova che chiude seconda a 1?49 dalla Us con ben tre penalità. TOCCA A Marta Bertoncelli! 11.37: Ottima la prova della uscraina Us che chiude con 124.18 e un percorso netto. Al via la ceca M. Satkova 11.34: In acqua la ucraina Us 11.33: Queste le protagoniste della finale femminile: J. Fox (Aus), Delassus (Fra), Herzog (Ger), G. Satkova (Cze), Woods (Gbr), Franklin (Gbr), N. Fox (Aus), Bertoncelli (Ita), M. Satkova (Cze), Us (Ukr) 11.30: Tra cinque minuti il via della finale femminile. terza a partire sarà l’azzurra Marta Bertoncelli 11.13: L’appuntamento è per la ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: 84 centesimi di ritardo al primo intermedio 11.40: Tanti erroriparte centrale per Martina Satkova che chiude seconda a 1?49 dalla Us con ben tre penalità. TOCCA A! 11.37: Ottima la prova della uscraina Us che chiude con 124.18 e un percorso netto. Al via la ceca M. Satkova 11.34: In acqua la ucraina Us 11.33: Queste le protagoniste dellafemminile: J. Fox (Aus), Delassus (Fra), Herzog (Ger), G. Satkova (Cze), Woods (Gbr), Franklin (Gbr), N. Fox (Aus),(Ita), M. Satkova (Cze), Us (Ukr) 11.30: Tra cinque minuti il via dellafemminile. terza a partire sarà l’azzurra11.13: L’appuntamento è per la ...

