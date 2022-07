LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il giorno della canadese! Bella prova di Elena Bertoncelli, attesa per Borghi (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19: Si inserisce al terzo posto senza penalità e con un grande finale la slovena Hochevar che chiude con 3?12 di ritardo. Ora la ceca Fiserova 9.17: Due penalità e quarto posto provvisorio per la polacca Stach a 9?57 da Fox. Ora la slovena Hochevar 9.15: E’ SECONDA MARTA Bertoncelli! Chiude a soli 10 centesimi dalla australiana Fox. Qualificazione difficile ma ottima prova dell’azzurra, senza penalità e con alcuni passaggi molto precisi e veloci. Ora la polacca Stach 9.14: Buona prima parte di gara per l’azzurra 9.13: Due penalità e tante difficoltà per la britannica Ogilvie che chiude a 15?75 dalla testa ed è quinta. Tocca a Marta Bertoncelli 9.11: Tre penalità nella prima parte per la francese Roisin che chiude con un ritardo di 10?42 ed è quarta e ultima. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19: Si inserisce al terzo posto senza penalità e con un grande finale la slovena Hochevar che chiude con 3?12 di ritardo. Ora la ceca Fiserova 9.17: Due penalità e quarto posto provvisorio per la polacca Stach a 9?57 da Fox. Ora la slovena Hochevar 9.15: E’ SECONDA MARTA! Chiude a soli 10 centesimi dalla australiana Fox. Qualificazione difficile ma ottimadell’azzurra, senza penalità e con alcuni passaggi molto precisi e veloci. Ora la polacca Stach 9.14: Buona prima parte di gara per l’azzurra 9.13: Due penalità e tante difficoltà per la britannica Ogilvie che chiude a 15?75 dalla testa ed è quinta. Tocca a Marta9.11: Tre penalità nella prima parte per la francese Roisin che chiude con un ritardo di 10?42 ed è quarta e ultima. ...

