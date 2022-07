L’aggiornamento del driver Intel conferma l’integrazione della VPU in Meteor Lake (Di domenica 31 luglio 2022) L‘aggiornamento del driver Intel conferma l’integrazione della VPU in Meteor Lake per l’accelerazione del carico di lavoro AI Intel (qui per maggiori info sull’azienda) ha confermato ieri i suoi piani per estendere la sua architettura Meteor Lake verso strade diverse dall’elaborazione generale. Secondo Phoronix, Intel ha pubblicato un nuovo driver che pone le basi per il supporto VPU (Versatile Processing Unit) sotto Linux. L’idea qui è che Intel integrerà questa VPU all’interno della sua architettura Meteor Lake di 14a generazione, aggiungendo capacità di accelerazione di inferenza AI al suo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 31 luglio 2022) L‘aggiornamento delVPU inper l’accelerazione del carico di lavoro AI(qui per maggiori info sull’azienda) hato ieri i suoi piani per estendere la sua architetturaverso strade diverse dall’elaborazione generale. Secondo Phoronix,ha pubblicato un nuovoche pone le basi per il supporto VPU (Versatile Processing Unit) sotto Linux. L’idea qui è cheintegrerà questa VPU all’internosua architetturadi 14a generazione, aggiungendo capacità di accelerazione di inferenza AI al suo ...

