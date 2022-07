Jannik Sinner vince a Umago: “Non è stato un anno facile. Alcaraz migliora ogni settimana” (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz in una pirotecnica finale e ha conquistato il torneo ATP 250 di Umago. Il tennista italiano ha saputo rimontare contro lo spagnolo dopo aver perso il primo set al tie-break, in avvio della seconda frazione ha saputo annullare sei palle break e poi si è scatenato in maniera perentoria contro il numero 4 al mondo. L’altoatesino ha battuto il giovane fuoriclasse iberico come era riuscito a fare un mesetto fa a Wimbledon, ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP e può guardare con fiducia alla stagione sul cemento. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Sono molto soddisfatto. Ho avuto un anno non facilissimo fino a oggi, tanti momenti complicati. Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha sconfitto Carlosin una pirotecnica finale e ha conquiil torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha saputo rimontare contro lo spagnolo dopo aver perso il primo set al tie-break, in avvio della seconda frazione ha saputo annullare sei palle break e poi si è scatenato in maniera perentoria contro il numero 4 al mondo. L’altoatesino ha battuto il giovane fuoriclasse iberico come era riuscito a fare un mesetto fa a Wimbledon, ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP e può guardare con fiducia alla stagione sul cemento.ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Sono molto soddisfatto. Ho avuto unnon facilissimo fino a oggi, tanti momenti complicati. Sono ...

Eurosport_IT : Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo sp… - FBiasin : Altra lezione al predestinato #Alcaraz, questa volta in rimonta: #Sinner è il nuovo re di #Umago. L’ennesimo capol… - enricomariariva : Most Italian Atp titles (age of their 6th) Adriano Panatta 10 (25) Fabio Fognini 9 (30) Matteo Berret… - Djewel89 : RT @GeorgeSpalluto: Le parole di #Sinner ad Alcaraz. I complimenti sentiti. Non di circostanza. Il rispetto verso un altro ragazzo splendid… - solounastella : RT @leomigliaccio93: Doppio 6-1. JANNIK Dopo il primo set ha messo la quinta. Domino clamoroso. Dopo Wimbledon , Alcaraz prende un'altra le… -