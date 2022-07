Incendi: rientrata l'emergenza in Friuli Venezia Giulia (Di domenica 31 luglio 2022) E' rientrata l'emergenza per l'Incendio boschivo (e in generale per tutti gli Incendi divampati in Friuli Venezia Giulia) che per giorni ha impegnato Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) E'l'per l'o boschivo (e in generale per tutti glidivampati in) che per giorni ha impegnato Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale, ...

messveneto : Rientrata l’emergenza incendi in regione: Rimane solo attivo un presidio dei Vigili del fuoco di Gorizia - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incendi: rientrata l'emergenza in Friuli Venezia Giulia A distanza di alcuni giorni… - OmarNews24 : RIENTRATA L’EMERGENZA INCENDI IN FVG - SoniaLaVera : RT @il_piccolo: Incendi, rientrata l'emergenza in Friuli Venezia Giulia - FulvioInnocenti : RT @Ansa_Fvg: Incendi: rientrata l'emergenza in Friuli Venezia Giulia. A distanza di alcuni giorni. Rimane presidio di controllo #ANSA http… -