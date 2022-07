"Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici" di Vito Tartamella (Di domenica 31 luglio 2022) La NASA che annuncia d’aver trovato l’inferno su Mercurio. La rivista «Nature» che pubblica uno studio sui draghi. Il fondatore di Virgin, Richard Branson, che atterra nelle campagne di Londra a bordo di un finto UFO. E poi... Leggi su today (Di domenica 31 luglio 2022) La NASA che annuncia d’aver trovato l’inferno su Mercurio. La rivista «Nature» che pubblica uno studio sui draghi. Il fondatore di Virgin, Richard Branson, che atterra nelle campagne di Londra a bordo di un finto UFO. E poi...

Il lato giocoso della scienza in 111 scherzi E' il lato inaspettatamente giocoso e goliardico della scienza quello che emerge sfogliando il libro 'Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici' di Vito Tartamella (edizioni Dedalo, 288 ... Un Almanacco della Scienza bestiale Nelle Recensioni illustriamo i volumi 'Diversi' (Raffaello Cortina editore) 'Il pollo di Marconi' (Dedalo). 'Sorella scimmia, fratello verme' (Rizzoli), 'Il cuore sul lago' (Associazione Ardea). Il ... ilGiornale.it Il lato giocoso della scienza in 111 scherzi Dal pollo 'resuscitato' con la corrente da Guglielmo Marconi alle 'bombe' di sodio lanciate negli orinatoi pubblici dal giovane Enrico Fermi. Dalla scoperta dell'inferno su Mercurio annunciata dalla N ... Quando Marconi "resuscitò" il pollo Banalizzare è un rischio, prendere la scienza in maniera troppo seriosa anche. Non lo facevano nemmeno i giganti di un tempo, quelli che la storia della scienza l'hanno fatta. A dimostrarlo è il libro ... E' il lato inaspettatamente giocoso e goliardico della scienza quello che emerge sfogliando il libro 'Ildie altri 110 scherzi scientifici' di Vito Tartamella (edizioni Dedalo, 288 ...Nelle Recensioni illustriamo i volumi 'Diversi' (Raffaello Cortina editore) 'Ildi' (Dedalo). 'Sorella scimmia, fratello verme' (Rizzoli), 'Il cuore sul lago' (Associazione Ardea). Il ... Quando Marconi "resuscitò" il pollo Dal pollo 'resuscitato' con la corrente da Guglielmo Marconi alle 'bombe' di sodio lanciate negli orinatoi pubblici dal giovane Enrico Fermi. Dalla scoperta dell'inferno su Mercurio annunciata dalla N ...Banalizzare è un rischio, prendere la scienza in maniera troppo seriosa anche. Non lo facevano nemmeno i giganti di un tempo, quelli che la storia della scienza l'hanno fatta. A dimostrarlo è il libro ...