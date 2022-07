F1 Red Bull, Horner: “Splendida rimonta di Verstappen. Abbiamo creduto nella vittoria” (Di domenica 31 luglio 2022) Christian Horner, team principale della Red Bull, ha commentato la vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.“Oggi la macchina era veloce e lo si è visto con entrambi i piloti. Verstappen ha vinto con una rimonta Splendida, mentre Perez che partiva 11esimo non ha chiuso lontano dal podio. Direi che è il modo migliore per concludere la prima parte di stagione e andare in vacanza”. Su Max Verstappen ha aggiunto: “Penso sia stata una delle sue gare migliori di sempre. Sono davvero felice di come ha guidato in queste prime 13 gare, ha un buon vantaggio in classifica”. Un’ultima battuta poi sulle strategie: “Abbiamo iniziato a essere confidenti sulla ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Christian, team principale della Red, ha commentato ladi Maxnel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.“Oggi la macchina era veloce e lo si è visto con entrambi i piloti.ha vinto con una, mentre Perez che partiva 11esimo non ha chiuso lontano dal podio. Direi che è il modo migliore per concludere la prima parte di stagione e andare in vacanza”. Su Maxha aggiunto: “Penso sia stata una delle sue gare migliori di sempre. Sono davvero felice di come ha guidato in queste prime 13 gare, ha un buon vantaggio in classifica”. Un’ultima battuta poi sulle strategie: “iniziato a essere confidenti sulla ...

