F1, Jos Verstappen: "Max e Red Bull eccellenti, Ferrari sbaglia sempre" (Di domenica 31 luglio 2022) Una vittoria dal peso specifico notevolissimo. L'olandese Max Verstappen può ritenersi decisamente soddisfatto di quanto ha saputo fare quest'oggi a Budapest (Ungheria), sede del tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Nella gara magiara la superiorità del pacchetto pilota-team si è vista tutta, nonostante un handicap di non poco conto su di una pista dove superare è complicato. L'avvio dalla decima piazzola, per problemi tecnici sulla Red Bull ieri nel corso delle qualifiche, sembrava precludere a Max qualunque sogno di gloria. Grazie però a una guida sopraffina e a un'eccellente strategia, il tulipano ha vinto anche questa gara, portando il proprio margine di vantaggio nei confronti del Ferrarista Charles Leclerc a 80 punti. Una corsa amara, invece, per la Ferrari che per via di un rendimento della vettura al di ...

