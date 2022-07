F1 GP Ungheria 2022, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 31 luglio 2022) La gara di F1 del Gran Premio di Ungheria 2022 a Budapest sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. All’Hungaroring va in scena il tredicesimo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva, e ci si aspetta una gara entusiasmante e sul filo di lana tra Ferrari e la Red Bull, con il duello tra Leclerc e Vertstappen pronto a rinnovarsi. Come di consueto, si parte alle ore 15 di domenica 31 luglio, la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Lo streaming è su Sky Go per gli abbonati, in chiaro sarà disponibile la differita con la replica su TV8 (canale 8 del telecomando) alle ore 18, e streaming ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ladi F1 del Gran Premio dia Budapest sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. All’Hungaroring va in scena il tredicesimo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva, e ci si aspetta unaentusiasmante e sul filo di lana tra Ferrari e la Red Bull, con il duello tra Leclerc e Vertstappen pronto a rinnovarsi. Come di consueto, si parte alle ore 15 di domenica 31 luglio, latv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Loè su Sky Go per gli abbonati, in chiaro sarà disponibile la differita con la replica su TV8 (8 del telecomando) alle ore 18, e...

