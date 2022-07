Elisabetta Gregoraci, chi è il suo (presunto) nuovo amore di 12 anni più giovane (Di domenica 31 luglio 2022) Nella vita di Elisabetta Gregoraci, che in questo periodo ha deciso di godersi le sue vacanze a Capri con la sua famiglia, compreso Flavio Briatore, sembrerebbe esserci una nuova persona. Si tratterebbe di un ragazzo non del tutto sconosciuto nel mondo dello showbiz, arrivato dopo un periodo di solitudine per la showgirl. Elisabetta Gregoraci, il presunto nuovo amore Era da tanto che la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci non finiva al centro dell’attenzione mediatica, nonostante i viaggi con Flavio Briatore e il piccolo Nathan come una bellissima famiglia; questa volta, dopo molto tempo, sono spuntate le prime indiscrezioni su un presunto nuovo amore della showgirl. Si ... Leggi su dilei (Di domenica 31 luglio 2022) Nella vita di, che in questo periodo ha deciso di godersi le sue vacanze a Capri con la sua famiglia, compreso Flavio Briatore, sembrerebbe esserci una nuova persona. Si tratterebbe di un ragazzo non del tutto sconosciuto nel mondo dello showbiz, arrivato dopo un periodo di solitudine per la showgirl., ilEra da tanto che la vita sentimentale dinon finiva al centro dell’attenzione mediatica, nonostante i viaggi con Flavio Briatore e il piccolo Nathan come una bellissima famiglia; questa volta, dopo molto tempo, sono spuntate le prime indiscrezioni su undella showgirl. Si ...

