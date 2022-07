vocedelpatriota : Elezioni. Fazzolari (FdI): figuraccia Calenda su proposte fiscali -

GLI SHERPA Al tavolo si presenteranno Cattaneo e Mandelli per FI, Romeo e Siri per la Lega, Fitto eper Fdi e Samorì e Foti per Noi con l'Italia. Al di là delle polemiche legate alla ..."Il primo punto può sembrare lontano dai temi economici e sociali a favore del Paese - spiega- . Ma è in realtà essenziale per trasmettere l'idea che l'Italia sul lungo periodo sarà un ... Elezioni. Fazzolari (FdI): figuraccia Calenda su proposte fiscali Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Figuraccia Calenda, quello competente: propone di tassare del 0,1% le transazioni digitali per finanziare 40 miliardi di tagli fiscali. Peccato che calcolatrice alla mano b ...ROMA Nessuna promessa che non si può mantenere e che verrebbe smontata in campagna elettorale. No ad aumenti di spesa pubblica, per ogni riforma occorrerà avere la copertura: ...