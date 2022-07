Elezioni: Bagnai (Lega), 'da Pd odio sociale, serve flat tax non esproprio proletario' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Letta e il Pd non ce la fanno proprio: per loro non c'è problema la cui soluzione non sia una tassa, in coerenza con la cultura politica degli 'espropri proletari' da cui provengono. Peggio ancora, nel tentativo di ingraziarsi un elettorato che li sta abbandonando, quello dei giovani, fomentano odio intergenerazionale, sobillando i figli contro i padri, con proposte demagogiche come quella di una patrimoniale che servirebbe a finanziare i giovani disoccupati. Solita propaganda stucchevole e irresponsabile, il cui unico rancoroso obiettivo è quello di aggredire la classe media". Così il senatore Alberto Bagnai, responsabile del dipartimento Economia della Lega. "Con un Pil reale che nella più rosea delle ipotesi tornerà al livello del 2004 non è questo il momento di prendere soldi dai contribuenti, e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Letta e il Pd non ce la fanno proprio: per loro non c'è problema la cui soluzione non sia una tassa, in coerenza con la cultura politica degli 'espropri proletari' da cui provengono. Peggio ancora, nel tentativo di ingraziarsi un elettorato che li sta abbandonando, quello dei giovani, fomentanointergenerazionale, sobillando i figli contro i padri, con proposte demagogiche come quella di una patrimoniale che servirebbe a finanziare i giovani disoccupati. Solita propaganda stucchevole e irresponsabile, il cui unico rancoroso obiettivo è quello di aggredire la classe media". Così il senatore Alberto, responsabile del dipartimento Economia della. "Con un Pil reale che nella più rosea delle ipotesi tornerà al livello del 2004 non è questo il momento di prendere soldi dai contribuenti, e del ...

