Elezioni 2022, il No Green pass Stefano Puzzer si candida con Italexit – Il video (Di domenica 31 luglio 2022) Stefano Puzzer si candida alle Elezioni. Il leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste, diventato poi leader delle manifestazioni No Green pass nella città, correrà nelle liste di Italexit, il partito di Gianluigi Paragone dalle note posizioni No vax. Con lui saranno in lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato "La gente come noi". A darne notizia è il sito Trieste Cafè. «Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto degli idranti addosso», ha detto Paragone annunciando l'ingresso dei tre nel partito. Lo stesso Puzzer lo ha poi confermato all'agenzia di stampa Ansa. «Il programma politico è battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass».

