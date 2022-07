Cremonese | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

(Di domenica 31 luglio 2022) Dopo l’ottimo campionato di Serie B, concluso al secondo posto che ha significato promozione, laè pronto a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i grigiorossi si ritroveranno al Centro Sportivo Arvedi per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite leche dovranno affrontare gli emiliani. Sabato 9 luglio-Falco Albino Mercoledì 13 luglio-Paradiso Lugano Domenica 17 luglio-Fiorenzuola Domenica 24 luglio-Spal Sabato 30 luglio Ore 18:30, Hellas Verona-Domenica 31 luglio Ore 10:30 –-Crema SportFace.

Coppa Italia di agosto: Venerdì 5 agosto: Cagliari - Perugia (ore 17.45); Udinese - ... Lunedì 8 agosto: Genoa - Benevento (ore 17.45); Sassuolo - Modena/Catanzaro (ore 18);- ......10 le squadre in campo a due settimane esatte dall'inizio della serie A (QUI tutto il... Monza - Novara (ore 17.30 su Sportitalia); Verona -(ore 18 sul sito ufficiale del Verona); ... Serie A, il calendario delle prime cinque giornate e la programmazione televisiva La Cremonese resta molto attiva sul mercato e arriveranno almeno altri 4-5 giocatori (così come qualcuno andrà via). Il primo obiettivo per l'attacco resta Cyriel Dessers del Genk, visto al Feyenoord ...I gironi del calcio dilettantistico cremonese saranno pubbliciati intorno a Ferragosto. La Seconda categoria inizierà l'11 settembre, la Terza Categoria inizierà il 18 settembre. Nei giorni successivi ...