Atalanta, Scalvini a centrocampo è ormai una certezza per Gasperini (Di domenica 31 luglio 2022) Bergamo. Le indicazioni emerse dalle amichevoli contro i dilettanti trovano conferme anche contro i professionisti: Giorgio Scalvini ha disputato l’intero precampionato da centrocampista centrale e probabilmente il suo futuro per questa stagione sarà ancora in quel ruolo. Sebbene la prova di Newcastle non sia stata in generale convincente, soprattutto per un calo fisico piuttosto notevole e anche naturale in questa fase della preparazione, l’insistenza di Gasperini nel proporre il classe 2003 sulla linea mediana sembra avere l’intento di impostarlo in un ruolo diverso rispetto a quello coperto lo scorso anno. A supporto di questa teoria c’è anche la posizione di Marten de Roon, schierato sul centro-destra della difesa al St. James’ Park, spingendo anche Toloi ad adattarsi sul centro-sinistra con Okoli da perno centrale. Una linea inedita, forse ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 luglio 2022) Bergamo. Le indicazioni emerse dalle amichevoli contro i dilettanti trovano conferme anche contro i professionisti: Giorgioha disputato l’intero precampionato da centrocampista centrale e probabilmente il suo futuro per questa stagione sarà ancora in quel ruolo. Sebbene la prova di Newcastle non sia stata in generale convincente, soprattutto per un calo fisico piuttosto notevole e anche naturale in questa fase della preparazione, l’insistenza dinel proporre il classe 2003 sulla linea mediana sembra avere l’intento di impostarlo in un ruolo diverso rispetto a quello coperto lo scorso anno. A supporto di questa teoria c’è anche la posizione di Marten de Roon, schierato sul centro-destra della difesa al St. James’ Park, spingendo anche Toloi ad adattarsi sul centro-sinistra con Okoli da perno centrale. Una linea inedita, forse ...

MisterSanDiego1 : @DaiDea7 Molto delusi invece Toloi, Maehle e Zortea, anche De Ron non dovrebbe più giocare come difensore centrale… - Trinity180701 : @The_spiazel_one @ilLamecus Mi sa che non seguo il calcio giovanile hahaha. Miretti il n.10 della nazionale U19 co… - Cucciolina96251 : RT @CampiMinati: L'Atalanta non mi sembra migliorata. Squadra da Europa League. Dal rendimento di Boga, Demiral, Scalvini ed Ederson passa… - CampiMinati : L'Atalanta non mi sembra migliorata. Squadra da Europa League. Dal rendimento di Boga, Demiral, Scalvini ed Ederson passa il suo destino. - zazoomblog : Okoli non fa rimpiangere Palomino bene Scalvini: promossi e rimandati di Newcastle-Atalanta - #Okoli #rimpiangere… -