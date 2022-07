Agosto 2022, tra anniversari ed eventi (Di domenica 31 luglio 2022) 1° Agosto Grande festa nel mondo del cinema italiano: Giancarlo Giannini festeggia oggi il suo 80esimo compleanno. In carriera vanta una nomination all'Oscar (come miglior attore in Pasqualino settebellezze) sei David di Donatello, sei Nastri d'argento e cinque Globi d'oro oltre ad aver prestato la voce a Jack Nicholson e Al Pacino nei più importanti film delle loro carriere. 2 Agosto Nel 1980, una bomba esplode alla stazione centrale di Bologna e uccide 85 persone, ferendone altre 200. La strage di Bologna è ancora il più grave attentato terroristico del dopoguerra. Dieci anni più tardi, nel 1990, l'Iraq di Saddam Hussein decide di invadere il Kuwait per impossessarsi dei suoi pozzi petroliferi: scoppia così la prima guerra del Golfo. 4 Agosto Nel 1974, la strage dell'Italicus con l'esplosione della bomba nella carrozza 5 del treno ... Leggi su gqitalia (Di domenica 31 luglio 2022) 1°Grande festa nel mondo del cinema italiano: Giancarlo Giannini festeggia oggi il suo 80esimo compleanno. In carriera vanta una nomination all'Oscar (come miglior attore in Pasqualino settebellezze) sei David di Donatello, sei Nastri d'argento e cinque Globi d'oro oltre ad aver prestato la voce a Jack Nicholson e Al Pacino nei più importanti film delle loro carriere. 2Nel 1980, una bomba esplode alla stazione centrale di Bologna e uccide 85 persone, ferendone altre 200. La strage di Bologna è ancora il più grave attentato terroristico del dopoguerra. Dieci anni più tardi, nel 1990, l'Iraq di Saddam Hussein decide di invadere il Kuwait per impossessarsi dei suoi pozzi petroliferi: scoppia così la prima guerra del Golfo. 4Nel 1974, la strage dell'Italicus con l'esplosione della bomba nella carrozza 5 del treno ...

