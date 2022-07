Zeppieri-Alcaraz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Giulio Zeppieri affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp 250 di Umago 2022. Il qualificato romano arriva dalla stupenda vittoria contro l’altro iberico Bernabe Zapata Miralles, che gli è valsa la prima semifinale a livello di circuito maggiore. L’impegno appare sulla carta proibitivo contro il fresco numero cinque delle classifiche mondiali. Quest’ultimo, infatti, è la testa di serie numero uno ed anche il campione uscente dell’evento. L’allievo di Juan Carlos Ferrero va a caccia della sesta finale della stagione, la seconda consecutiva dopo quella persa la scorsa settimana ad Amburgo contro Lorenzo Musetti. La speranza è che Zeppieri abbia ancora qualche energia da mettere sul terreno di gioco. Considerando anche le due gare disputate nel tabellone cadetto, quella contro ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Giulioaffronterà lo spagnolo Carlosnella semifinale del torneo Atp 250 di. Il qualificato romano arriva dalla stupenda vittoria contro l’altro iberico Bernabe Zapata Miralles, che gli è valsa la prima semifinale a livello di circuito maggiore. L’impegno appare sulla carta proibitivo contro il fresco numero cinque delle classifiche mondiali. Quest’ultimo, infatti, è la testa di serie numero uno ed anche il campione uscente dell’evento. L’allievo di Juan Carlos Ferrero va a caccia della sesta finale della stagione, la seconda consecutiva dopo quella persa la scorsa settimana ad Amburgo contro Lorenzo Musetti. La speranza è cheabbia ancora qualche energia da mettere sul terreno di gioco. Considerando anche le due gare disputate nel tabellone cadetto, quella contro ...

josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - tennistonic : Alcaraz top favorite in Umag Carlos Alcaraz 1.36 Jannik Sinner 3.00 Franco Agamenone 29.00 Giulio Zeppieri 34.00 - MutantFairy0 : La logica mi dice Alcaraz. Il cuore Zeppieri. - SavoldiAngelo : RT @TuttocalcioS: 3 uomini e una gamba. #Alcaraz #Zeppieri #Sinner #Agamenone #atpumag #CroatiaOpenUmag - rubengzz : RT @josemorgado: Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone… -