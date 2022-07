Voto italiani residenti all’estero, attenti ai trucchi! (Di sabato 30 luglio 2022) Voto italiani residenti all’estero, attenti ai trucchi – Entro il 31 la domanda di chi, risiedendo all’estero, vuol votare in Italia – Gli italiani all’estero potrebbero essere determinanti con il loro Voto nelle elezioni del prossimo 25 settembre. Ci riferiamo a quelli con diritto di Voto che, secondo i dati dell’anagrafe Aire e quelli riportati in Gazzetta Ufficiale, con decreto del Ministero dell’Interno, sono ormai giunti numericamente ad oltre 5 milioni di persone, circa il 9-10% del totale degli elettori italiani. Ma va anche detto che, in aggiunta ad essi, il numero dei connazionali elettori, che si trovano al momento del Voto in un Paese straniero, potrebbe anche aumentare, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022)ai trucchi – Entro il 31 la domanda di chi, risiedendo, vuol votare in Italia – Glipotrebbero essere determinanti con il loronelle elezioni del prossimo 25 settembre. Ci riferiamo a quelli con diritto diche, secondo i dati dell’anagrafe Aire e quelli riportati in Gazzetta Ufficiale, con decreto del Ministero dell’Interno, sono ormai giunti numericamente ad oltre 5 milioni di persone, circa il 9-10% del totale degli elettori. Ma va anche detto che, in aggiunta ad essi, il numero dei connazionali elettori, che si trovano al momento delin un Paese straniero, potrebbe anche aumentare, ...

