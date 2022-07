Uomini e Donne, Matteo Ranieri: ilarità sul web per la festa del cane (Di sabato 30 luglio 2022) Poco fa, sul suo profilo Instagram, Matteo Ranieri ha mostrato ai followers le foto dei festeggiamenti per il compleanno del suo cane. Per l’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne gli ha preparato delle polpette su cui ha messo le candeline. Gli ha anche regalato dei giochi nuovi. Fin qui nulla di male o di strano. L’ironia del web, tuttavia, si è sollevata quando in tanti hanno fatto notare come invece in occasione del compleanno di Valeria Cardone – che al tempo era ancora ufficialmente la sua fidanzata – Matteo aveva messo solo un like e poi era partito in vacanza, lasciando la ragazza non appena rimesso piede in Italia. Un paragone amaro, quello con il compleanno del cane, che la povera Valeria avrà certamente fatto anche da sola. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) Poco fa, sul suo profilo Instagram,ha mostrato ai followers le foto dei festeggiamenti per il compleanno del suo. Per l’occasione, l’ex tronista digli ha preparato delle polpette su cui ha messo le candeline. Gli ha anche regalato dei giochi nuovi. Fin qui nulla di male o di strano. L’ironia del web, tuttavia, si è sollevata quando in tanti hanno fatto notare come invece in occasione del compleanno di Valeria Cardone – che al tempo era ancora ufficialmente la sua fidanzata –aveva messo solo un like e poi era partito in vacanza, lasciando la ragazza non appena rimesso piede in Italia. Un paragone amaro, quello con il compleanno del, che la povera Valeria avrà certamente fatto anche da sola. Dello stesso argomento ...

