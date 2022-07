Toc toc | Speranza | come usi i nostri soldi?

(Di sabato 30 luglio 2022) Nell’inchiesta di ieri, in esclusiva sul sito nicolaporro.it, abbiamo svelato la strana storia dell’aumento delle indennità dei dirigenti del ministero della Salute, infilato nel dl Semplificazioni per volere – assicurano fonti attendibili – dallo stesso ministro Roberto. Circa 50mila euro all’anno, ovviamente con idegli italiani. Il caso si pone a poche ore di stanza dalla nomina di 14 direttori generali al ministero, numero spropositato che, probabilmente, verrà bloccato proprio dalla crisi di governo.si sta preparando, con quasi ogni probabilità, ad abbandonare la carica di ministro, e sembra voler lasciando per così dire “il segno”. Il nostro scoop, già dopo poche ore dalla pubblicazione, è stato ripreso e rilanciato dal quotidiano romano Il Tempo, per poi finire questa mattina sulla prima pagina di ...

ValeSunny : RT @Terra2itter: “TOC TOC @REPUBBLICA C’È NESSUNO IN CASA?”. - AsoUnZariot : @EnricoLetta Toc..Toc.. caro Enrico, tutto questo l’avete prodotto voi! - Amphiarause : RT @Terra2itter: “TOC TOC @REPUBBLICA C’È NESSUNO IN CASA?”. - dovecavolo : RT @ANPIRomaPosti: ??TOC TOC…”PATRIOTI” DA OPERETTA?C’È NESSUNO??? @ANPI_Scuola @PBerizzi @maurobiani @ODNDItalia @anppia2013 @PRCPadova @flc… - AdalucDe : Qualcuno lo ascolta? Toc toc @Azione_it ??? -

LA NAZIONE

Mè ch'ò stènt'an e pasa, am bagn int l'aqua basa, sa vag òlta u jè e' rés - ce, che e' bagnin um faza i fés - ce. Per nu bazilè am mèt, tl'aqua fin a e' barbèt, an mi mòv da d'ilé, per timór d' afughè....//straitsresearch.com/report/solar - tracker - market/Recent Developments Trina Solar released April 2021 the TrinaTracker Agile 1P Dual Row, a single - axis, dual - row tracker compatible with ... "Toc Toc, il teatro social" del DanteMonni Vous en avez marre de des guêpes au cours de cet été 2022 Préparez-vous, les larves arrivent gonflées à bloc.CRITIQUE - Pour son premier long-métrage, Noémie Merlant s’est inspirée de sa vie personnelle. Un film fauché pour un résultat pauvre.