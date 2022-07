Shakira rischia il carcere. Chiesti 8 anni per frode fiscale (Di sabato 30 luglio 2022) Il fisco spagnolo ha accusato Shakira di non aver dichiarato tutto il suo reddito negli anni dal 2012 al 2014. Fino al 2015, però, la cantante aveva la sua residenza fiscale alle Bahamas, posto noto da tutti come uno dei cosiddetti “paradisi fiscali” e sostiene di averla spostata in Spagna solo in quell’anno per trasferisi a Barcellona per seguire il compagno e padre dei suoi figli, calciatore dell’FC Barcellona, Gerard Piqué. L’accusa, però, è che Shakira vivesse nella città catalana già nel periodo tra il 2012 e il 2014 e che, quindi, avrebbe dovuto pagare le tasse in Spagna, cosa che, secondo il fisco spagnolo, non avrebbe fatto. Shakira, però, nonostante le accuse, sostiene di aver pagato 17, 2 milioni di euro al fisco spagnolo e non avere quindi alcun tipo di debito nei suoi confronti Le accuse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Il fisco spagnolo ha accusatodi non aver dichiarato tutto il suo reddito neglidal 2012 al 2014. Fino al 2015, però, la cantante aveva la sua residenzaalle Bahamas, posto noto da tutti come uno dei cosiddetti “paradisi fiscali” e sostiene di averla spostata in Spagna solo in quell’anno per trasferisi a Barcellona per seguire il compagno e padre dei suoi figli, calciatore dell’FC Barcellona, Gerard Piqué. L’accusa, però, è chevivesse nella città catalana già nel periodo tra il 2012 e il 2014 e che, quindi, avrebbe dovuto pagare le tasse in Spagna, cosa che, secondo il fisco spagnolo, non avrebbe fatto., però, nonostante le accuse, sostiene di aver pagato 17, 2 milioni di euro al fisco spagnolo e non avere quindi alcun tipo di debito nei suoi confronti Le accuse ...

