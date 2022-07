Roma-Tottenham, infortunio per Zalewski: esce zoppicando (Di sabato 30 luglio 2022) Si ferma Nicola Zalewski. Nel secondo tempo del test amichevole tra Roma e Tottenham, l’esterno polacco si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio a causa di un sospetto problema alla caviglia. Cambio obbligato per Josè Mourinho che ha fatto cenno a Spinazzola di accelerare con il riscaldamento. Zalewski ha abbandonato il campo a fatica, zoppicando e con l’aiuto dei medici. Tutto a causa di un rinvio sulla sinistra: il giocatore della Roma potrebbe aver messo male il piede in appoggio dopo aver calciato. Nelle prossime ore i primi esami per valutare l’entità dell’infortunio. Mourinho incrocia le dita, a pochi giorni dall’esordio in campionato. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle prime notizie legate alle condizioni del classe 2002. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Si ferma Nicola. Nel secondo tempo del test amichevole tra, l’esterno polacco si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio a causa di un sospetto problema alla caviglia. Cambio obbligato per Josè Mourinho che ha fatto cenno a Spinazzola di accelerare con il riscaldamento.ha abbandonato il campo a fatica,e con l’aiuto dei medici. Tutto a causa di un rinvio sulla sinistra: il giocatore dellapotrebbe aver messo male il piede in appoggio dopo aver calciato. Nelle prossime ore i primi esami per valutare l’entità dell’. Mourinho incrocia le dita, a pochi giorni dall’esordio in campionato. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle prime notizie legate alle condizioni del classe 2002. SportFace.

