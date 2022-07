Roma, i Friedkin non si fermano: altri 25 milioni nelle casse, il totale è 619 (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Investimenti — Una cifra molto importante e che adesso, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Investimenti — Una cifra molto importante e che adesso, ...

tancredipalmeri : Acquisizione fantastica per la Roma quella di Wijnaldum. Sicuramente hanno aiutato gli ottimi rapporti tra Friedki… - AliprandiJacopo : ?? Terminata l’Opa, i #Friedkin hanno raggiunto il 95% delle azioni e quindi procederanno con il delisting. La Roma… - GoalItalia : 'Nessuno accoglie i suoi eroi come #Roma' ?? ?? Friedkin - sportli26181512 : Roma, i Friedkin non si fermano: altri 25 milioni nelle casse, il totale è 619: Roma, i Friedkin non si fermano: al… - AoCheCotta98 : @Theo90191 Ma qualcuno ha mai detto di essere una rivale del Milan? Ma ce la fai? Siete voi che fate previsioni eco… -