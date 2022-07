"Record di sbarchi, Pd complice". Salvini attacca sull'emergenza migranti (Di sabato 30 luglio 2022) «Siamo al Record di sbarchi di immigrati clandestini rispetto a tutti gli ultimi anni. Non c'entrano russi, cinesi, turchi, ma un Nordafrica abbandonato a se stesso e una politica italiana a guida Pd e Lamorgese assolutamente assente, se non complice». Così il segretario della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa alla Stazione Centrale di Milano è intervenuto sulla questione migranti. «Solo stanotte, a Lampedusa, ci sono stati più di 600 arrivi. I numeri dicono che siamo tornati indietro di 10 anni e siccome sarà un autunno difficile, con 6 milioni di italiani poveri, aggiungere altra povertà non è cosa intelligente», ha aggiunto. Il leader del Carroccio ha poi dichiarato che giovedì prossimo si recherà nell'isola. Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) «Siamo aldidi immigrati clandestini rispetto a tutti gli ultimi anni. Non c'entrano russi, cinesi, turchi, ma un Nordafrica abbandonato a se stesso e una politica italiana a guida Pd e Lamorgese assolutamente assente, se non». Così il segretario della Lega Matteodurante un punto stampa alla Stazione Centrale di Milano è intervenutoa questione. «Solo stanotte, a Lampedusa, ci sono stati più di 600 arrivi. I numeri dicono che siamo tornati indietro di 10 anni e siccome sarà un autunno difficile, con 6 milioni di italiani poveri, aggiungere altra povertà non è cosa intelligente», ha aggiunto. Il leader del Carroccio ha poi dichiarato che giovedì prossimo si recherà nell'isola.

