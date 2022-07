Agenzia_Ansa : Un componente del razzo cinese Lunga Marcia, che il 24 luglio ha portato in orbita il secondo modulo della stazione… - ItalianAirForce : Il Centro Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali dell'#AeronauticaMilitare è stato attivat… - telodogratis : Razzo cinese 2022, “escluso impatto su Italia” - telodogratis : Dove cadrà alla fine il razzo cinese che sta precipitando dallo spazio: l’ultima previsione sulla traiettoria - SperanzaNada : E DOVETE FRICORDARE CHE IO FATTO CONTI -

Ilnon cadrà sull'Italia. 'E' possibile escludere la caduta di uno o più frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio' assicura il Dipartimento della Protezione civile in una nota ...Lo assicura il Dipartimento della Protezione Civile Ilnon cadrà sull'Italia. "E' possibile escludere la caduta di uno o più frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio" assicura il Dipartimento della Protezione civile in una nota ...È stimato alle 19.24, ora italiana, l’impatto del frammento di razzo cinese “Lunga Marcia” in caduta “incontrollata” verso la Terra. Orario con l’approssimazione di un’ora. Le stime aggiornate elabora ...(Adnkronos) – Il razzo cinese non cadrà sull’Italia. “E’ possibile escludere la caduta di uno o più frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio” assicura il Dipartimento della Protezione civi ...